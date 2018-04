O português precisou de 151 jogos para bater o recorde do guarda-redes espanhol.

Cristiano Ronaldo ficou na quarta-feira em 'branco' em Munique, frente ao Bayern, interrompendo uma série de 11 jogos consecutivos a marcar, mas estabeleceu um novo recorde na história da Liga dos Campeões, ao tornar-se no futebolista com mais vitórias.



Com a vitória do Real Madrid em Munique, por 2-1, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo passou a somar 99 triunfos em jogos da fase final e das pré-eliminatórias daquela competição.



Cristiano Ronaldo superou o seu ex-companheiro de equipa do Real Madrid e atual guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, que contabiliza 98 vitórias na Liga dos Campeões, nos 167 jogos disputados ao serviço dos 'merengues' e dos dragões.



No entanto, Cristiano Ronaldo precisou de 151 jogos para bater o recorde do guarda-redes espanhol.