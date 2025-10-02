Rodrigo Mora garante vitória do FC Porto com o Estrela Vermelha

A formação portista está na sétima posição da fase de liga da competição europeia.

Edição de 30 de setembro a 6 de outubro

Um golo de Rodrigo Mora, aos 89 minutos, garantiu esta quinta-feira ao FC Porto a segunda vitória na fase de liga da Liga Europa de futebol, na receção ao Estrela Vermelha, por 2-1, na segunda jornada.



Jogadores do FC Porto festejam a vitória com Rodrigo Mora AP Photo/Luis Vieira

William Gomes, aos oito minutos, de grande penalidade, adiantou os ‘dragões’, mas Vasilije Kostov empatou para os sérvios, aos 32, antes de Mora consumar o nono triunfo do FC Porto no mesmo número de jogos oficiais esta época (sete na I Liga portuguesa e dois na Liga Europa).

A formação portista, que tem agendado um clássico com o Benfica para domingo, está na sétima posição da fase de liga da competição europeia, com seis pontos, sendo que na próxima jornada visita os ingleses do Nottingham Forest, em 23 de outubro.

