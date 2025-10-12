Sábado – Pense por si

Desporto

Rafael Leão dispensado da Seleção Nacional

Record 12 de outubro de 2025 às 21:52
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de outubro
As mais lidas

Avançado falha jogo com a Hungria.

Rafael Leão foi este domingo dispensado da Seleção Nacional, falhando assim o jogo com a Hungria de terça-feira (19h45). Horas depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) dar conta de que , o organismo comunicou a saída de Leão, que já viajou para Itália. 

Rafael Leão
Rafael Leão

"A decisão da dispensa do jogador foi tomada pelo Selecionador Nacional, Roberto Martínez, após ponderação da condição física do jogador", pode ler-se. Recorde-se que, ontem, Rafael Leão entrou aos 61' na vitória contra a Irlanda.

Roberto Martínez deixa João Félix e Nuno Tavares fora do jogo com a Irlanda
Leia Também

Roberto Martínez deixa João Félix e Nuno Tavares fora do jogo com a Irlanda

Investigação
Opinião Ver mais
João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
Bons costumes

Um Nobel de espinhos

Seria bom que Maria Corina – à frente de uma coligação heteróclita que tenta derrubar o regime instaurado por Nicolás Maduro, em 1999, e herdado por Nicolás Maduro em 2013 – tivesse melhor sorte do que outras premiadas com o Nobel da Paz.

Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

Gaza, o comboio e o vazio existencial

“S” sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.

Menu shortcuts

Rafael Leão dispensado da Seleção Nacional