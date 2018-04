O Sporting está prestes a contratar duas estrelas do futsal mundial para a próxima temporada da modalidade. De acordo com o Record , o melhor do mundo na modalidade, Ricardinho, irá fechar acordo com os "leões" até ao final da semana e para isso o clube está disposto a pagar a cláusula milionária do jogador português.

Para a sua contratação, o Sporting terá de fazer um forte investimento, com valores a rondar um milhão de euros por época, somando o salário e a cláusula de rescisão, isto porque o ala ainda tem contrato com o clube espanhol Inter Movistar até 2020.

Na manhã desta sexta-feira, o internacional português deixou uma mensagem misteriosa nas redes sociais, antevendo uma decisão importante no decorrer desta sexta-feira: "Hoje vai ser um dia duro, longo e difícil! Com muitas decisões por tomar, quem sabe a mais difícil, mas a mais desafiante!"

Além de Ricardinho, também o capitão da equipa do Inter Movistar e da selecção espanhola, Carlos Ortiz está a caminho de Alvalade, neste caso a custo zero, por estar em final de contrato.

O rumor da vinda do melhor jogador do mundo de futsal aparece dias depois de ter conquistado mais uma vez a UEFA Futsal Cup – a competição máxima de clubes na modalidade - precisamente frente ao Sporting, no passado domingo, com uma vitória por 5-2.