Representante do Sporting acusou emissário das águias de ser "o cabecilha do E-toupeira", durante a Assembleia Geral da Liga.

A Assembleia Geral da Liga acabou mal devido a um desentendimento grave entre os representantes do Benfica e Sporting que envolveu também o presidente do Sp. Braga.



Após a aprovação dos pontos constantes da ordem de trabalhos, o representante leonino, Bruno Mascarenhas, pediu a palavra para fazer constar em ata o seu desacordo por estar a tomar parte numa assembleia da Liga com a presença do "cabecilha do E-toupeira", referindo-se a Paulo Gonçalves. "Como é possível estar aqui o cabecilha do E-toupeira?", questionou textualmente.



Gerou-se de imediato uma confusão generalizada, com o assessor jurídico dos encarnados a remeter para o exterior o acerto de posições com o seu rival de Alvalade. "Queres falar comigo é lá fora", disse a Mascarenhas, algo que foi entendido pelos presentes na sala como uma ameaça de agressão.



Foi nesse momento que António Salvador decidiu intervir, ao que Record apurou não em defesa de Paulo Gonçalves nem do Benfica, mas apenas para vincar que o Sporting não tinha "moral" para tecer aquelas acusações em face da forma como Bruno de Carvalho "trata os outros presidentes", apontando em concreto o seu próprio caso. "O teu presidente é pior", terá mesmo disparado Salvador em direcção a Bruno Mascarenhas. O líder bracarense, por entre a refrega verbal, chegou mesmo dizer ao representante do Sporting: "És tão palhaço como o teu presidente."



O assessor jurídico do Benfica, por sua vez, esboçou uma defesa em relação ao ataque de que foi alvo pelo envolvimento no E-toupeiro, processo no âmbito do qual optou por não prestar esclarecimentos às autoridades judiciais. "O silêncio não significa consentimento", alegou, salvaguardando a sua presunção de inocência.



O presidente da mesa da AG da Liga, Mário Costa, afirmou depois que iria interromper os trabalhos porque considerava a tomada de posição de Bruno Mascarenhas indigna. "Isto não vai ficar registado em ata por falta de nível", sublinhou sobre a interpelação leonina. O líder da reunião magna dos clubes procurou apaziguar a efervescência, tendo posteriormente desvalorizado o incidente.