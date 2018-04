No final de 2011, com apenas 20 anos, chegou a nº 133 do mundo e parecia bem lançado para entrar no top 100 no ano seguinte. Mas uma lesão nas costas obrigou-o a ser operado e a parar sete meses. "Tive de começar de novo", admite. Aliás, em 2012 acabou a época no nº 715.

Em 2013, ainda apostou pouco nos torneios ATP, mas teve uma entrada muito forte no circuito ITF (42 vitórias em 43 jogos), venceu seis Futures e subiu no ranking. Foi nesse ano a sua estreia no Estoril Open. Começou no qualifying e chegou às meias-finais (eliminado por Stanislas Wawrinka, que iria vencer a prova).

Pablo Carreño-Busta chegou pela primeira vez à final do Estoril Open em 2016, perdendo para Nicolás Almagro. Nesse ano, em Agosto, conquistou o seu primeiro ATP (Winston-Salem, nos EUA), ao derrotar na final Roberto Bautista Agut. O que lhe permitiu uma subida ao nº 39 do ranking.

O ano de 2017 foi de grande afirmação para o espanhol nascido em Gijón: chegou aos quartos-de-final do Open da Austrália, às meias-finais em Buenos Aires, à final do Rio de Janeiro, à meia-final do Masters 1000 de Paris, aos quartos-de-final de Roland Garros e às meias-finais do Open dos EUA. Além disso, chegou novamente à final do Estoril Open, tendo desta vez vencido (bateu Gilles Müller por 6-2 e 7-6).

"O Estoril Open é um torneio que me traz sorte. Sempre gostei muito de estar aqui e sempre joguei aqui o meu melhor ténis. Por isso, sempre que puder vou continuar a vir cá", revela à SÁBADO o tenista, actual nº 11 do ranking, que respondeu por email a algumas perguntas, antes de chegar a Portugal.

E quais são as expectativas para a edição de 2018 (decorre entre 28 de Abril e 6 de Maio)? "A expectativa é voltar a ganhar, mas sobretudo jogar bem. Não sinto que tenha mais pressão por ter vencido no ano passado, pelo contrário, até jogarei mais tranquilo sabendo que se já ganhei uma vez, posso vencer novamente".



Como é que começou a sua ligação ao ténis? Foi por influência de alguém?

Comecei a jogar por influência da minha irmã mais velha, que jogava num clube de Gijón.



O seu pai é arquitecto e a sua mãe é médica. Em criança, pensou em seguir os seus passos?

Nunca pensei o que é que queria ser quando fosse maior, muito menos em ser tenista. Acabou por ser o destino.





Relacionado Ricardinho estará a caminho da equipa de futsal do Sporting

"O aspecto psicológico é muito importante. Durante um jogo passam-te mil coisas pela cabeça, mas tens de manter sempre a calma e a concentração"

Sim, sobretudo torneios regionais, participei em poucos de nível nacional. A ideia era sempre divertir-me e fazer desporto, nunca a pensar que ia ser profissional.Foi uma decisão difícil, porque tive de afastar-me da minha família, mas era uma oportunidade única e tive de tomar essa decisão rápido. Fui conciliando o ténis com os estudos até aos 18 anos, e a partir daí é que comecei a pensar que poderia ser profissional.Logicamente que seria muito melhor estar com a minha família e os meus amigos em Gijón, mas em Barcelona fui sempre muito bem tratado desde o início e estava a fazer o que gostava. Por isso, não houve essa tentação de regressar, o que eu sentia é que tinha de lutar pelos meus sonhos.

A primeira vez que jogou um torneio ATP foi em 2011, com 20 anos. E em 2013 ainda jogou vários torneios Future (ganhou seis). Qual a explicação para ter demorado tanto a apostar nos torneios ATP?

Em 2011, acabei o ano no nº 133 do ranking, mas uma lesão nas costas afastou-me da competição por sete meses e isso obrigou-me a começar de novo. Essa lesão acabou por atrasar a minha entrada no circuito ATP.



Como foi a recuperação da lesão? Alguma vez pensou em desistir do ténis?

Foi, sem dúvida, o momento mais difícil da minha carreira. Tive de trabalhar muito para recuperar bem dessa lesão, mas por sorte tudo correu bem e pude voltar a disfrutar do ténis.



Como foi voltar a jogar depois da operação? Foi difícil voltar a jogar a um nível elevado?

Com efeito, uma das coisas mais difíceis foi recuperar o nível que tinha. Foi uma sensação estranha, quando voltei a jogar depois da lesão. Era como se me tivesse esquecido de fazer coisas que antes saíam de forma totalmente natural.



Em 2012, terminou o ano no nº 715 do ranking e em Agosto de 2016 ganhou o seu primeiro torneio ATP (Winston-Salem, nos EUA). O que sentiu quando venceu esse torneio?

Ganhar em Winston-Salem foi um dos momentos mais bonitos, foi incrível ver que fui recompensado por tudo o que tinha trabalhado e lutado, ainda por cima depois de um ano tão difícil. Essa vitória ajudou-me muito, deu-me muito ânimo.



Jogou pela primeira vez um Grand Slam em 2013, em Roland Garros. Ganhou as rondas do qualifying e perdeu com Federer. Que recordações tem dessa estreia entre os gigantes?

Lembro-me que passei o qualifying e quando vi os possíveis rivais disse ao meu treinador que me iria calhar o Federer… e foi o que aconteceu. Foi um momento difícil, mas emocionante: um ano depois da lesão que tive estava a jogar no court central de Roland Garros contra Roger Federer. A partida não me correu bem, mas vou sempre recordar-me desse grande momento.

"Antes dos jogos não gosto de estar sozinho. Fico com o meu treinador ou então com algum amigo"

Em 2016 e 2017 chegou à final de seis torneios ATP (ganhou três) e atingiu os quartos-de-final do Open da Austrália e as meias-finais do Open dos EUA. E entrou no top 10. O que é que mudou desde o final de 2012, quando estava no nº 715 do ranking? Mudou a forma de jogar ou de servir, passou a ter mais confiança?

Mudaram muitas coisas. Obviamente que com o passar do tempo ganhas mais experiência, ficas mais maduro. E isso, aliado a pequenas mudanças que vais fazendo no jogo e a uma mentalidade mais forte, ajuda-te a crescer como jogador.



O ténis é um jogo individual, solitário. Acredita que a questão psicológica, a força mental e a concentração são decisivas para ganhar um jogo? Um tenista que está bem fisicamente, se não for forte mentalmente nunca será um campeão?

No ténis, o aspecto psicológico poderá ser realmente o mais importante. Durante um jogo passam-te mil coisas pela cabeça, mas tens de manter sempre a calma e a concentração para poder render ao máximo, ponto por ponto.



Faz algum tipo de treino mental para aumentar os seus níveis de concentração?

Trabalho muito o aspecto mental durante os treinos. Se fores capaz de entrar concentrado a 100% e mantiveres essa concentração total durante o jogo, isso é meio caminho andado para ganhares ao teu adversário.



Quais são os seus rituais antes dos jogos? Gosta de ouvir música, de ler, rezar, telefonar a alguma pessoa especial?

Antes das partidas procuro estar tranquilo, mas sempre acompanhado pelo meu treinador ou então com algum amigo, com quem possa conversar. Não gosto de estar sozinho antes dos jogos.



Fora do ténis, gosta de passar tempo com os amigos e com a namorada. É fã do Sporting de Gijón

Habitualmente dorme bem antes de um jogo decisivo, como uma final, ou fica nervoso?

Acho que toda a gente fica sempre algo nervosa antes dos jogos. O que há a fazer é tentar controlar esses nervos da melhor maneira. É verdade que às vezes me custa adormecer antes dos jogos importantes, mas vamo-nos acostumando com o tempo.



Qual é a primeira pessoa a quem telefona depois de ganhar um jogo? E depois de uma derrota?

A primeira coisa que faço é falar com o meu treinador ou com a pessoa que me está a acompanhar no jogo. Mas são sempre os meus pais os primeiros a enviar-me mensagens, quer ganha ou perca.



É apontado como a próxima figura do ténis espanhol, o sucessor de Rafael Nadal. O que pensa disso?

Penso que suceder a Rafa Nadal é impossível. Vou tentar fazer a minha carreira e que me recordem como Pablo Carreño.



Conhece Nadal desde 2013, na Taça Davis, e já chegou a jogar pares com ele. O que aprendeu com Nadal? Que conselhos é que ele habitualmente lhe dá?

Desde que o conheci, em Madrid, na Taça Davis, que temos uma boa relação, e isso até já nos levou a jogar torneios de pares juntos. Tenho de lhe agradecer muito, ele é um grande amigo, que me tem dado muito bons conselhos… mas guardo-os para mim.



Chegou ao top 10 com 26 anos. Acha que demorou muito?

Alcançar o top 10 é uma coisa complicada, que muito pouca gente consegue. Não acredito que haja uma entrada certa para lá chegar, mas 26 anos parece-me uma boa idade.



Disse numa entrevista: "Ainda tenho muito que aprender". Que aspectos é que necessita de aperfeiçoar para ser melhor tenista?

Obviamente que agora já não me resta muita margem de progressão, mas a cada ano vou evoluindo o meu jogo e a experiência também me traz coisas boas. Talvez ainda possa melhorar o serviço e alguns aspectos específicos das partidas.



Já ganhou três torneios ATP. Além do Estoril Open (2017), venceu em Winston-Salem (EUA) e na Rússia

Esta é a quarta vez que vem ao Estoril Open. O que pensa do torneio?

O Estoril Open é um torneio que me traz sorte. Sempre gostei muito de estar aqui e sempre joguei aqui o meu melhor ténis. Por isso, sempre que puder vou continuar a vir cá.



Quais são as suas expectativas para a edição deste ano do Estoril Open? Como é o campeão, acha que vai ter mais pressão?

A expectativa é voltar a ganhar, mas sobretudo jogar bem. Não sinto que tenha mais pressão por ter vencido no ano passado, pelo contrário, até jogarei mais tranquilo sabendo que se já ganhei uma vez, posso vencer novamente.



Qual foi a maior vitória da sua carreira? E a pior derrota?

Talvez a melhor vitória tenha sido contra Milos Raonic em Roland Garros, foi uma partida muito dura, mas muito emotiva [venceu 3-2 em 2017, ao fim de 4 horas e 17 minutos]. A pior derrota… não sei dizê-lo, tive muitas, mas nenhuma em especial



Qual é o seu objectivo na carreira: chegar a nº 1?

O meu objectivo é sempre dar o máximo de mim. Claro que chegar a nº 1 é melhor do que ser nº 10, mas não imponho qualquer objectivo de chegar a esta ou aquela posição no ranking.



Como é que é fora do ténis? O que gosta de fazer?

Sou uma pessoa tranquila, gosto de passar tempo com os meus amigos, a minha namorada e a minha família.



Gosta de futebol e é adepto do Sporting de Gijón. Acompanha a equipa, vê os jogos?

Gosto muito de desporto em geral, e sou seguidor do Sporting de Gijón desde miúdo, é uma pena estar na II Divisão, mas vamos bem, acredito que vamos subir [está em 2º, a 2 pontos do líder, Rayo Vallecano, quando faltam cinco jogos para o fim]. Sempre que posso vou ao El Molinón [estádio], mas estou poucas vezes em Gijón.



Como viaja muito, é difícil conciliar a vida pessoal com o ténis?

Sim, é muito complicado, porque o ténis tira-nos muito tempo, mas se fazes um esforço e se tens uma namorada que entende a tua situação, nesse caso é mais fácil manter a relação.



Tem amigos no circuito de ténis?

Sim, tenho a sorte de ter muitos amigos e de me dar bem com quase todos os jogadores.