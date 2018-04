O treinador do Sporting, Jorge Jesus, foi questionado sobre o seu futuro em Alvalade durante a conferência de imprensa de ante-visão ao jogo entre o Sporting e o Portimonense. O técnico não teve qualquer hesitação e assegurou que vai cumprir aquilo que estipula o seu contrato."Tenho mais um ano de contrato e vou cumpri-lo. Só há duas questões. Quando um treinador vem para o clube, é o presidente que o contrata. Se há algum problema, é o presidente que o despede. O treinador está sempre dependente do presidente. Vou cumprir o meu contrato com o Sporting", afirmou o treinador dos leões.E, em jeito de balanço da época, disse ainda: "O Sporting só jogou para o campeonato? A época de uma equipa é os objetivos que tem em vários troféus. O Sporting venceu o primeiro troféu, o segundo não sei se vai ganhar, está na final, e o terceiro, que é o campeonato, o mais importante, está a disputá-lo. A três jornadas do fim, o Sporting ganhou um troféu, pode ganhar outro e ainda o terceiro. Se me fizesse essa pergunta a partir de 20 de maio, diria que o Sporting fez uma extraordinária época".