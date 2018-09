Sousa Cintra voltou a falar aos jornalistas cerca das 22 horas, no estádio de Alvalade. O presidente interino do Sporting, até que seja escolhido o sucessor eleito de Bruno de Carvalho, afirmou que os votos estão agora a ser contados. "Está um pouco demorado... Depois de tudo visto e revisto é que vão anunciar", afirmou. "Está tudo a correr bem, com satisfação, alegria, entusiasmo."



O resultado das eleições pode só ser conhecido dentro de três horas, admitiu. Hoje, os sócios do Sporting elegeram o novo Conselho Directivo, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal. Ao todo, 22.510 pessoas votaram nas eleições para escolher o 43.º presidente sportinguista. Mas resultados, só daqui a horas. "Têm que esperar porque ainda vai demorar um bocado", avisou Sousa Cintra.





Esta noite, Marta Soares já tinha anunciado a existência de 19.159 sócios votantes, aos quais se somam os 3.351 validados pelos que o fizeram por correspondência.



Estes números representam 44,1% dos 51.009 associados com direito a voto.



As anteriores eleições com maior afluência ocorreram em 2017, na reeleição de Bruno de Carvalho, quando votaram 18.661 sócios.



João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G) são os seis candidatos à sucessão de Bruno de Carvalho.