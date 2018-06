Manuel Cardoso está em Sochi e considera que o resultado obtido frente à Espanha acabou por ser o melhor que Portugal poderia almejar. A Selecção das Quinas ainda se arriscou a cometer o desleixo de acabar a ganhar o jogo, deitando por terra a estratégia de Fernando Santos e talvez hipotecando qualquer ambição que Portugal pudesse ter neste Mundial. Antes de 2016, talvez confessase que um 3-3 obtido frente à Espanha fosse um empate com sabor a vitória, hoje considera que deliciosos mesmo só mesmo estes empates com sabor a empate.- Esteve irrepreensível numa função exigente: sofrer três golos com muito mais dignidade do que De Gea.- Mostrou a Nelson Semedo que ainda tem de trabalhar muito para se entrosar com Jordi Alba. Cedric cumpriu essa função na perfeição.- Mostrou que aos 35 anos ainda tem a capacidade mais evidente que demonstrou no auge da sua carreira: pôr o Busquets a linha. Para além disso, apesar do diz no cartão de cidadão, ninguém acredita que o português é mais idoso do que Diego Costa.- É amigo do seu amigo.- Não é ainda a máquina que vimos em 2016, mas também não foi nenhum desastre. Digamos que, hoje, o ph do seu nome foi neutro.- Excelente jogo. Apresentou-se em campo com aquela ânsia de quem está empenhado em enviar cem currículos numa semana e ir a todas as entrevistas de emprego que encontrar na Carga de Trabalhos.- Muitas vezes se elogia o trabalho invisível de Moutinho, escusava era de ter desaparecido, aliás como todo o meio campo de Portugal durante grande parte do segundo tempo.- Não foi o jogador mais presente em campo, provavelmente com a cabeça em diversos tomos das edições anotadas de Direito do Trabalho.- Guedes não gosta de ser o jogador mainstream e validado pela maioria dos adeptos que se tem tornado nas últimas semanas, pelo que fez questão de falhar o 2-0 com uma rosca. Não aprecia consensos e isso é legítimo.- Viu-se numa situação pouco comum para si: por momentos foi da equipa que não cheirou bola.- Não há palavras. Até o povo russo, insuspeito, ficou surpreendido com tamanha concentração de poderes. Um absoluto oligarca do futebol.- Entrou tarde, possivelmente ficou preso por burocracias típicas russas. (Acreditam que um jantar aqui demora no mínimo 2 horas a ser servido e que estão sempre a ameaçar que, se perder uma folhinha A5 que me deram, me obrigam a ficar aqui para sempre?)- Podia ter selado a vitória, arruinado o percurso da seleção. Cautela, Ricardo.- Sinceramente estava na outra ponta do estádio, não consegui avaliar se acrescentou ou não a nível de cabelo