Quatro jogadores da formação do Real Madrid detidos por gravar e partilhar vídeos sexuais de uma menor

Uma fonte admitiu a possibilidade de estarem envolvidos futebolistas da equipa principal, segundo informações do jornal espanhol El Confidencial citadas pela Marca.Os detidos pertencem à filial dos 'merengues' e à equipa de reservas.A mãe de uma menor denunciou no dia 6 de setembro que um dos detidos gravou e divulgou um vídeo sexual com a sua filha. Segundo o relato da mãe, os factos ocorreram em Mogán, nas Canárias.Em comunicado citado pelo As, o clube espanhol anunciou "que tomou conhecimento de que um jogador do Castilla e três jogadores do Real Madrid C prestaram depoimento à Guarda Civil em relação a uma denúncia pela suposta divulgação de um vídeo privado no WhatsApp"."Quando o clube tiver conhecimento detalhado dos factos, adotará as medidas cabíveis", vincou o Real Madrid.Os jovens foram detidos na manhã desta quinta-feira no centro de treinos em Valdebebas e transferidos para instalações da polícia, para esta dar seguimento às diligências da investigação.