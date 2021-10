Futebolista denunciou assédio sexual na Austrália. Federação pede queixas

Depois das acusações feitas por ex-atletas, a federação de futebol australiana promete investigar as acusações e encorajou a outras atletas que tenham sido vítimas a apresentarem queixa através dos "canais apropriados".

Na Austrália, as denúncias de uma futebolista da seleção do país sobre ter sido vítima de assédio sexual originaram um pedido da Federação Australiana de Futebol para que outras jogadoras que tenham passado por experiências semelhantes as relatem às autoridades. Lisa De Vanna, de 36 anos, terminou a sua carreira como jogadora em setembro e denunciou ter sido vítima esta terça-feira, dia 5.