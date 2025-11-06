Sábado – Pense por si

Genk impõe primeira derrota ao Sporting de Braga

Os minhotos até marcaram primeiro mas os belgas deram a reviravolta na segunda parte.

O Sporting de Braga perdeu hoje na receção aos belgas do Genk, por 4-3, cedendo os primeiros pontos na fase de liga da Liga Europa de futebol, na quarta jornada.

Os minhotos até marcaram primeiro, aos 30 minutos, por Rodrigo Zalazar, que viria a reduzir para 3-2, aos 71, mas os belgas conseguiram empatar antes do intervalo, por Daan Heymans, aos 45+2, e consumar a reviravolta na segunda parte.

Yira Sor, Hyeongyu Oh e Yaimar Medina, aos 48, 59 e 72, assinaram os golos do sétimo classificado da Liga belga e 12.º da Liga Europa, 'roubando' os primeiros pontos aos bracarenses, que reduziram para 4-3 nos minutos finais por Fran Navarro, aos 86, sem evitarem a 'queda' para o sexto lugar, ainda de apuramento direto para os oitavos de final, com nove pontos.

Genk impõe primeira derrota ao Sporting de Braga