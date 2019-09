dentro da Unidade de Monitoramento Contínuo do Departamento de Cirurgia Cardiovascular.



Segundo o mesmo jornal francês, foi montado um forte dispositivo de segurança composto por dez pessoas que acompanharam o antigo campeão durante o transporte da maca. O tratamento deverá começar nesta terça-feira de manhã, com a saída do paciente do hospital na quarta-feira.



O tratamento poderá envolver infusões de células-tronco que são distribuídas no corpo para obter uma ação anti-inflamatória sistémica por todo o corpo, segundo o Le Parisien.

Michael Schumacher, o campeão mundial de Fórmula 1 ficou gravemente ferido em dezembro de 2013, está esta segunda-feira à tarde num hospital em Paris, França, para um tratamento secreto.A notícia é avançada pelo jornal francês Le Parisien que garante que Schumacher se encontra