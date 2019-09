As contas apresentadas pela SAD do Sporting revelam o maior passivo da história da sociedade que gere o futebol, no valor de 324,79 milhões de euros.





Saiba tudo no Correio da Manhã. Os últimos dez exercícios mostram um crescimento gradual do passivo só quebrado em dois relatórios e contas: 2014/2015 e 2016/2017. Por sua vez, e sem contar com as duas épocas referidas, o ativo tem sido sempre menor, o que deixa a SAD em "falência técnica".