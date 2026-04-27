Possível festa de campeão do FC Porto na noite da serenata académica: FAP e CM Porto já em contactos

Num cenário semelhante em 2017/18, a atividade académica foi deslocalizada para o Largo Amor de Perdição.
Face à conjugação de resultados da 31.ª jornada da Liga
Betclic, o FC Porto pode sagrar-se campeão nacional no sábado, quando receber o
Alverca. A confirmar-se o título azul e branco nessa partida, tal acontecerá na
mesma noite em que se realiza a Monumental Serenata da Queima das Fitas’2026, que
está prevista para a Avenida dos Aliados, local onde habitualmente se
concentram os adeptos do FC Porto para festejarem as conquistas do clube.
Preparativos na câmara do Porto para possível festa do FC PortoMovenotícias
Face a este cenário e de acordo com as informações
recolhidas por Record, a Federação Académica do Porto (FAP) e a Câmara
Municipal do Porto (CM Porto) já se encontram em contacto estudando todos os
cenários possíveis para que os eventos possam decorrer com a desejada
normalidade e segurança para todos. A título de exemplo, na conquista do título
de 2017/18 verificou-se uma situação semelhante, sendo que, à altura, FAP e CM
Porto deslocalizaram o evento académico para o Largo Amor de Perdição, junto ao
Jardim da Cordoaria, local onde, de resto, já se realizaram várias serenatas ao
longo das últimas décadas.
De momento toda a situação está ainda a ser estudada, até
porque, com o FC Porto a jogar em casa, é normal que uma eventual festa azul e
branca se concentre junto ao Estádio do Dragão, ainda que a tradição dos
adeptos portistas dite que as celebrações também passem obrigatoriamente por
uma das principais artérias da cidade.
De notar que neste momento está já instalado na Avenida dos
Aliados o palco que servirá de cenário para a Monumental Serenata, assim como
para a Missa de Bênção das Pastas, a realizar na manhã do domingo seguinte, e
que, de resto, já recebeu parte dos festejos do aniversário do 25 de Abril na
Invicta, no passado sábado.