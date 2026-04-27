Possível festa de campeão do FC Porto na noite da serenata académica: FAP e CM Porto já em contactos

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Face à conjugação de resultados da 31.ª jornada da Liga Betclic, o FC Porto pode sagrar-se campeão nacional no sábado, quando receber o Alverca. A confirmar-se o título azul e branco nessa partida, tal acontecerá na mesma noite em que se realiza a Monumental Serenata da Queima das Fitas’2026, que está prevista para a Avenida dos Aliados, local onde habitualmente se concentram os adeptos do FC Porto para festejarem as conquistas do clube.



Preparativos na câmara do Porto para possível festa do FC Porto Movenotícias

Face a este cenário e de acordo com as informações recolhidas por Record, a Federação Académica do Porto (FAP) e a Câmara Municipal do Porto (CM Porto) já se encontram em contacto estudando todos os cenários possíveis para que os eventos possam decorrer com a desejada normalidade e segurança para todos. A título de exemplo, na conquista do título de 2017/18 verificou-se uma situação semelhante, sendo que, à altura, FAP e CM Porto deslocalizaram o evento académico para o Largo Amor de Perdição, junto ao Jardim da Cordoaria, local onde, de resto, já se realizaram várias serenatas ao longo das últimas décadas.

De momento toda a situação está ainda a ser estudada, até porque, com o FC Porto a jogar em casa, é normal que uma eventual festa azul e branca se concentre junto ao Estádio do Dragão, ainda que a tradição dos adeptos portistas dite que as celebrações também passem obrigatoriamente por uma das principais artérias da cidade.

De notar que neste momento está já instalado na Avenida dos Aliados o palco que servirá de cenário para a Monumental Serenata, assim como para a Missa de Bênção das Pastas, a realizar na manhã do domingo seguinte, e que, de resto, já recebeu parte dos festejos do aniversário do 25 de Abril na Invicta, no passado sábado.

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