Caos no Moto3 em Valência: cinco pilotos ao chão, uma moto em chamas e corrida interrompida

Incidenti nella gara di Moto3 #Tatay , pilota dello Sky Racing Team #VR46, nell'impatto ha perso conoscenza per pochi minuti. Trasportato all'ospedale di Valencia. Nessuna grave conseguenza per lui https://t.co/jChKVc8DQV — Anna Ragosta (@AnnaRagosta) November 17, 2019

A corrida de Moto3 do GP Valencia - última prova do mundial de velocidade - foi este domingo marcada por uma enorme confusão, com cinco pilotos a envolverem-se numa queda na curva 11. A moto de Nicolò Antonelli incendiou-se à beira da pista e a corrida teve de ser interrompida.O MotoGP dava conta no twitter que Makar Yurchenko, Dennis Foggia, Jeremy Alcoba, Niccolò Antonelli e Carlos Tatay estavam todos conscientes.A gravilha que entretanto saltou para a pista provocou outras quedas, numa corrida que disputada em piso seco, mas que mesmo assim foi muito acidentada.A prova foi ganha pelo espanhol Sergio Garcia. O italiano Andrea Migno e o espanhol Xavier Artigas completaram o pódio.