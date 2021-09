Portugal vence Azerbaijão e é líder provisório na qualificação para o Mundial'2022

Portugal venceu esta terça-feira, em Baku, o Azerbaijão por 3-0, aproximando-se da qualificação do Mundial de 2022, que se realizará no Qatar.







Portugal - Azerbaijão Lusa

somou a quarta vitória em cinco jogos no Grupo A de apuramento europeu.

Num onze sem Ronaldo, a titularidade foi dada a André Silva, num jogo em que a seleção

Bernardo Silva, aos 26 minutos, e André Silva, aos 31, assistidos por Bruno Fernandes e Diogo Jota, respetivamente, apontaram os golos na primeira parte. Na segunda, Jota ampliou a vantagem aos 75.

Com os três pontos, Portugal isolou-se, provisoriamente, na liderança do Grupo A, com mais três pontos do que a Sérvia, que se desloca ainda esta terça-feira à República da Irlanda.