Portugal goleia Uzbequistão e sobe ao primeiro lugar do grupo

Depois do empate na estreia, a seleção nacional venceu com facilidade a equipa asiática. Está, provisoriamente, em primeiro lugar no grupo.

A seleção portuguesa ascendeu ao primeiro lugar do Grupo K do Mundial2026 depois de golear por 5-0 o Uzebequistão. Cristiano Ronaldo marcou dois golos e tornou-se o melhor marcador português em Mundiais, ultrapassando o recorde com mais de 60 anos de Eusébio.



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Depois do empate 1-1 diante da República Democrática do Congo na estreia, Portugal garantiu o triunfo com um 'bis' de Cristiano Ronaldo (6 e 39 minutos) - que se tornou o primeiro jogador da história a marcar em seis Mundiais -, um golo de Nuno Mendes (17), um autogolo do guarda-redes Abduvohid Nematov (60) e um tento de Rafael Leão (87).

O jogo foi sempre controlado por Portugal que nos primeiros cinco minutos teve duas oportunidades de marcar, tendo Cristiano Ronaldo finalizado à terceira subida. Ainda antes do intervalo, Portugal já vencia por 3-0, o que permitiu uma segunda parte mais lenta. Martínez fez cinco substituições e a seleção ainda marcou mais um golo - Rafael Leão aos 87' -, além de um autogolo apontado por um jogador uzbeque.

A equipa das 'quinas' soma quatro pontos, mais um do que a Colômbia, que às 3h00 (hora em Portugal Continental) de quarta-feira defronta os congoleses, terceiros, com um ponto, enquanto os uzbeques seguem em último, sem qualquer ponto.

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