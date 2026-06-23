Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundial 2026

Cristiano Ronaldo: "Foi uma semana difícil, escura, parecia que já estava retirado, mas aguentei-me como sempre"

Record 20:33
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de junho
As mais lidas

O jogador português bisou na goleada ao Uzbequistão, batendo novos recordes individuais.

Cristiano Ronaldo bisou frente ao Uzbequistão, na segunda jornada do Grupo K do Mundial. No final do encontro, à Sport TV, o capitão da Seleção Nacional confessa ter passado uma semana difícil, aludindo às críticas após o empate com o Congo, mas fez questão de sublinhar que acredita muito no trabalho que faz e deixou também muitos elogios à equipa.

Cristiano Ronaldo festeja
Cristiano Ronaldo festeja AP

Virou-se para as câmaras e disse 'i'm back'...

"Só para não se esquecerem, só para não se esquecerem."

É a melhor resposta para as críticas

"Sempre, 23 anos assim..."

Passa a ser o único jogador a marcar em seis mundiais, a ser o melhor marcador de Portugal em Mundias. O que tem a dizer?

"Muito feliz, mas para mim o mais importante é o trabalho que a equipa fez, a confiança que tivemos. Levámos muita porrada durante a semana, sabíamos que isso iria acontecer. A equipa trabalhou bastante bem, melhorámos bastante. Há males que vêm por bem, como se costuma dizer. Falando de mim, os recordes é sempre bonito batê-los mas o meu objetivo é poder ajudar a seleção a alcançar os seus objetivos. Nesta parte era passar a eliminatória, com quatro pontos acho que ja passámos"

Agora que o ketchup abriu...

"Eu sabia. quem trabalha, deus ajuda. Foi uma semana difícil, escura, parecia que já estava retirado do futebol, mas aguentei-me como me aguento sempre porque acredito mais no trabalho do que no futebol. Foi difícil, tenho que confessar, mas estamos de volta."

Livres foram marcados de forma a mostrar que o grupo está unido?

"Ia bater eu o livre, mas disse ao Nuno 'vamos enganar o guarda-redes, ele vai pensar que sou eu. Chuta forte que vai ser golo'. Disse no princípio do jogo para estarmos unidos do início ao fim, algo que controlamos é dentro, tudo o que venho do exterior é complicado controlar. Outros marcaram, era o objetivo. Hoje eu fui o melhor em campo, amanhã vai ser outro. Se estivermos unidos acho que podemos chegar bastante longe."

Golos de Messi...

"Quero lá saber do Messi"

Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Cristiano Ronaldo: "Foi uma semana difícil, escura, parecia que já estava retirado, mas aguentei-me como sempre"