Cristiano Ronaldo: "Foi uma semana difícil, escura, parecia que já estava retirado, mas aguentei-me como sempre"

Cristiano Ronaldo bisou frente ao Uzbequistão, na segunda jornada do Grupo K do Mundial. No final do encontro, à Sport TV, o capitão da Seleção Nacional confessa ter passado uma semana difícil, aludindo às críticas após o empate com o Congo, mas fez questão de sublinhar que acredita muito no trabalho que faz e deixou também muitos elogios à equipa.



Cristiano Ronaldo festeja AP

Virou-se para as câmaras e disse 'i'm back'...

"Só para não se esquecerem, só para não se esquecerem."

É a melhor resposta para as críticas

"Sempre, 23 anos assim..."

Passa a ser o único jogador a marcar em seis mundiais, a ser o melhor marcador de Portugal em Mundias. O que tem a dizer?

"Muito feliz, mas para mim o mais importante é o trabalho que a equipa fez, a confiança que tivemos. Levámos muita porrada durante a semana, sabíamos que isso iria acontecer. A equipa trabalhou bastante bem, melhorámos bastante. Há males que vêm por bem, como se costuma dizer. Falando de mim, os recordes é sempre bonito batê-los mas o meu objetivo é poder ajudar a seleção a alcançar os seus objetivos. Nesta parte era passar a eliminatória, com quatro pontos acho que ja passámos"

Agora que o ketchup abriu...

"Eu sabia. quem trabalha, deus ajuda. Foi uma semana difícil, escura, parecia que já estava retirado do futebol, mas aguentei-me como me aguento sempre porque acredito mais no trabalho do que no futebol. Foi difícil, tenho que confessar, mas estamos de volta."

Livres foram marcados de forma a mostrar que o grupo está unido?

"Ia bater eu o livre, mas disse ao Nuno 'vamos enganar o guarda-redes, ele vai pensar que sou eu. Chuta forte que vai ser golo'. Disse no princípio do jogo para estarmos unidos do início ao fim, algo que controlamos é dentro, tudo o que venho do exterior é complicado controlar. Outros marcaram, era o objetivo. Hoje eu fui o melhor em campo, amanhã vai ser outro. Se estivermos unidos acho que podemos chegar bastante longe."

Golos de Messi...

"Quero lá saber do Messi"