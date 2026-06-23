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Portugal - Uzbequistão: siga ao minuto

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SÁBADO 17:10
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As mais lidas

Portugal joga esta terça-feira o segundo jogo da fase de grupos contra o Uzbequistão. Siga ao minuto.

Há 4 minutos 23 de junho de 2026 às 19:34

Pausa para hidratação

69' - Pausa para hidratação em Houston.

Há 10 minutos 23 de junho de 2026 às 19:27

João Félix substituído

'62 - Martínez dá ordem para que Trincão substitua João Félix no meio campo

Há 14 minutos 23 de junho de 2026 às 19:24

Quarto golo para a seleção nacional

60' - Nematov marcou um auto-golo na sequência de um canto de Bruno Fernandes, tentativa de encostar de João Félix. A bola bateu em Ashurmatov e no guarda-redes Nematov antes de entrar na baliza.

Há 26 minutos 23 de junho de 2026 às 19:11

Começa a 2.ª parte

Martínez fez uma dupla substituição ao intervalo: saem João Cancelo e Pedro Neto, entram Nélson Semedo e Francisco Conceição.

Há 45 minutos 23 de junho de 2026 às 18:52

Intervalo em Houston

As equipas recolhem ao balneário depois de uma primeira parte dominada por Portugal.

Há 58 minutos 23 de junho de 2026 às 18:39

Golo! 3-0 assinado por Cristiano Ronaldo

Está feito o terceiro golo de Portugal em Houston. Cristiano Ronaldo bisa.

Há 1 hora 23 de junho de 2026 às 18:30

Uzebequistão marcou, mas golo foi anulado pelo VAR

28' Uzbequistão marcou através de Azizjon Ganiev num golo de fora da área, mas o golo foi anulado depois de análise do VAR.

Há 1 hora 23 de junho de 2026 às 18:25

Pausa para hidratação

22' O jogo é interrompidp devido a pausa para hidratação, uma das novidades mais polémicas deste mundial. .

Há 1 hora 23 de junho de 2026 às 18:17

Segundo golo de Portugal

'16 - Nuno Mendes marca o segundo golo frente ao Uzebequistão. Marcou de livre direto à entrada da área.

Há 1 hora 23 de junho de 2026 às 18:13

Como foi o golo

Numa combinação entre Pedro Neto e João Cancelo, o lateral do Barcelona fez o cruzamento para o remate de primeira de Cristiano Ronaldo.

Este é o primeiro golo de Ronaldo no Mundial de 2026 e o seu nono em Mundiais de Seleções. Iguala assim a marca de Eusébio que marcou nove golos no Mundial de 1966.

Há 1 hora 23 de junho de 2026 às 18:07

Golo de Cristiano Ronaldo

6' -  Goooooolo de Portugal! Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo da seleção nacional depois de uns primeiros cinco minutos de grande intensidade por parte da seleção nacional.

Há 1 hora 23 de junho de 2026 às 18:01

Já arrancou o jogo

A partida no NRG Stadium, em Houston, começou com o primeiro toque a pertencer aos uzbeques.

Há 1 hora 23 de junho de 2026 às 17:53

Equipas já subiram ao relvado

As equipas entram no relvado do NRG Stadium. Ouvem-se agora os hinos. Primeiro o de Portugal e depois o do Uzebequistão.

No final do hino nacional, a imagem de Diogo Jota voltou a ser projetada nos ecrã gigantes do estádio.

Há 2 horas 23 de junho de 2026 às 17:37

Portugal já aquece

Os jogadores da seleção já estão em campo para aquecer. Partida tem início marcado para as 18h00

MIGUEL A. LOPES/LUSA
Há 2 horas 23 de junho de 2026 às 17:15
autor Débora Calheiros Lourenço

Portugal em treceiro do grupo

Portugal entra para o segundo jogo no terceiro lugar do grupo K depois de empatar contra a República Democrática do Congo 1-1 na semana passada. Na próxima madrugada (pelas 03h00) a Colômbia defronta o Congo para fechar as contas do grupo. 

Há 2 horas 23 de junho de 2026 às 17:10
autor Débora Calheiros Lourenço

Onze de Portugal

Equipa Inicial: Diogo Costa; João Cancelo, Renato Veiga, Ruben Dias e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha; João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo

Suplentes: José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, Tomás Araújo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Samu Costa, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Rúben Neves, Gonçalo Ramos, Francisco Trincão, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Francisco Conceição

Há 2 horas 23 de junho de 2026 às 17:09
autor Débora Calheiros Lourenço

Onze do Uzbequistão

Equipa Inicial: Abduvohid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Otabek Shukurov, Odiljon Xamrobekov, Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov

Suplentes: Utkir Yusupov, Botirali Ergashev, Khojiakbar Alijonov, Farrukh Sayfiev, Umar Eshmurodov, Avazbek Ulmasaliyev, Jakhongir Urozov, Akmal Mozgovoy, Jamshid Iskanderov, Ruslanbek Jiyanov, Oston Urunov, Dostonbek Khamdamov, Sherzod Esanov, Azizbek Amonov, Igor Sergeev

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