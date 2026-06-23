Portugal - Uzbequistão: siga ao minuto

Pausa para hidratação
69' - Pausa para hidratação em Houston.
Portugal joga esta terça-feira o segundo jogo da fase de grupos contra o Uzbequistão. Siga ao minuto.
22' O jogo é interrompidp devido a pausa para hidratação, uma das novidades mais polémicas deste mundial. Leia aqui porquê.
Numa combinação entre Pedro Neto e João Cancelo, o lateral do Barcelona fez o cruzamento para o remate de primeira de Cristiano Ronaldo.
Este é o primeiro golo de Ronaldo no Mundial de 2026 e o seu nono em Mundiais de Seleções. Iguala assim a marca de Eusébio que marcou nove golos no Mundial de 1966.
Portugal entra para o segundo jogo no terceiro lugar do grupo K depois de empatar contra a República Democrática do Congo 1-1 na semana passada. Na próxima madrugada (pelas 03h00) a Colômbia defronta o Congo para fechar as contas do grupo.
Equipa Inicial: Diogo Costa; João Cancelo, Renato Veiga, Ruben Dias e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha; João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo
Suplentes: José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, Tomás Araújo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Samu Costa, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Rúben Neves, Gonçalo Ramos, Francisco Trincão, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Francisco Conceição
Equipa Inicial: Abduvohid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Otabek Shukurov, Odiljon Xamrobekov, Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov
Suplentes: Utkir Yusupov, Botirali Ergashev, Khojiakbar Alijonov, Farrukh Sayfiev, Umar Eshmurodov, Avazbek Ulmasaliyev, Jakhongir Urozov, Akmal Mozgovoy, Jamshid Iskanderov, Ruslanbek Jiyanov, Oston Urunov, Dostonbek Khamdamov, Sherzod Esanov, Azizbek Amonov, Igor Sergeev