O hat-trick de Cristiano Ronaldo, que deu o empate a Portugal frente à Espanha no primeiro jogo da Selecção Nacional no Mundial 2018, foi celebrado em todo o mundo. Ultrapassou o Oceano Atlântico e tornou-se (ainda mais) viral através de um texto publicado no The New York Times , da autoria de Rory Smith.O artigo é incisivo: fala de um "Portugal que, como agora se vê, é uma nação que foi constituída em 1128 para que um dia pudesse produzir Cristiano Ronaldo".Neste Mundial, "ultrapassar o que aconteceu na sexta-feira [apesar de ter acontecido ainda na fase de grupos] não é uma tarefa simples", frisa o repórter, que representa o The New York Times na Rússia. "Por duas vezes, Portugal liderou. Por duas vezes, a Espanha recuperou, antes de Nacho Fernández marcar o tipo de golo que supostamente está além da habilidade de um lateral direito. O golo deu à Espanha a liderança pela primeira vez na partida e deixou Fernando Hierro, o técnico espanhol, a caminho de uma imensa vitória com apenas um jogo e dois dias no cargo. E então Cristiano Ronaldo, mais uma vez, interveio", conta Smith.O jornalista alude ainda à situação dos jogadores do Sporting que foram convocados à Selecção Nacional e que estão em rescisão com o clube (Rui Patrício, William Carvalho e Gelson Martins), o que podia ter perturbado a equipa. Smith recorda ainda que Cristiano Ronaldo concordou em pagar cerca de 22 milhões de euros ao Fisco espanhol para encerrar o diferendo legal devido a acusações de fraude fiscal, tendo ainda sido condenado a dois anos de prisão com pena suspensa.Mas nada abalou o craque português: "Foi Ronaldo quem deu a liderança a Portugal, ganhando e convertendo uma grande penalidade com quatro minutos de jogo apenas. E foi Ronaldo quem recuperou a vantagem, com o pontapé que fez a bola passar sob o guarda-redes espanhol David De Gea, quando a primeira parte se aproximava do fim. E foi Ronaldo quem, faltando apenas alguns minutos para o fim da segunda parte, marcou um livre perto da grande área espanhola, com Portugal a perder por 3-2".Por isso, "quando os jogadores de Espanha deixaram o campo, e Portugal ficou no círculo central, os adeptos espanhóis mantiveram-se de pé e continuaram a bater palmas enquanto todos os jogadores portugueses procuraram Ronaldo, para lhe apertar a mão, passar-lhe a mão pelo cabelo como se ao tocá-lo estivessem a tocar em algo sagrado".