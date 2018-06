A Dinamarca venceu hoje o Peru por uma bola a zero, com um golo de Poulsen. O jogo do grupo C foi marcado também pelo penálti falhado de Christian Cueva, do Peru, antes do intervalo.O golo de Poulsen só chegou aos 59 minutos do jogo no Arena Mordovia. Quase no fim do encontro, o dinamarquês levou cartão amarelo.Antes de conceder o penálti, o árbitro Bakary Papa Gassama consultou o videoárbitro. Cueva acabou por chutar a bola por cima da baliza.Paolo Guerrero, o melhor goleador do Peru, foi deixado de fora dos convocados para este golo. Ricardo Gareca escolheu Edison Flores, Andre Carrillo e Jefferson Farfan para liderar o ataque.