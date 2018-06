Messi falhou um penálti que daria a oportunidade à selecção albiceleste de ficar em vantagem. Veja o penalti falhado.

A Argentina empatou com a Islândia, num jogo onde Messi falhou um penálti que daria a oportunidade à selecção albiceleste de ficar em vantagem.



Este jogo, disputado em Moscovo, foi o primeiro encontro do Grupo D do Mundial de futebol de 2018. Os campeões mundiais de 1978 e 1986 marcaram primeiro, aos 19 minutos, por Sergio ‘Kun’ Agüero, mas os nórdicos, estreantes em campeonatos do mundo, restabeleceram a igualdade pouco depois, aos 23, por intermédio de Alfred Finnbogason.

Na segunda parte, os argentinos beneficiaram de uma grande penalidade, aos 64 minutos, mas Messi permitiu a defesa do guarda-redes Hannes Halldorsson.

Veja o penálti falhado por Leonel Messi:

Esta não é a primeira vez que a selecção da Islândia surpreende. Durante o Euro 2016, a Islândia chegou aos quartos-de-final, eliminando a Inglaterra e empatando com Portugal no jogo inaugural do Euro 2016.