Portugal arrecada primeira medalha nos Jogos do Mediterrâneo com ouro no triatlo

A triatleta Melanie Santos conquistou este sábado a primeira medalha para Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, ao ganhar o ouro no sprint com o tempo 1:04.52 horas, enquanto Gabriela Ribeiro foi quinta.

Melanie Santos ficou em primeiro lugar com o tempo 1:04:52, conseguindo superar a segunda classificada, a espanhola Anna Contreras, por 01:42 minutos.

Em terceiro lugar ficou a italiana Federica Parodi, que fez a prova em 1:06:5, enquanto a outra portuguesa em competição, Gabriela Ribeiro, foi quinta e fez o tempo 1:07:28, mais 02:36 minutos do que a conterrânea primeira classificada.