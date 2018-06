África chega aos quartos-de-final pela primeira vez

Não houve golos durante a hora e meia, mas o Camarões-Colômbia dos oitavos-de-final do Mundial de 1990 foi um jogo tão intenso que o prolongamento se adivinhou imediatamente um sofrimento num fim de tarde de um sábado de início de Verão em Nápoles. Finalmente, aos 105 minutos, Roger Milla marcou, com um movimento simples e rápido no lado esquerdo da área, com uma agilidade a desmentir os 38 anos feitos em Maio. Três minutos depois, usou mais a experiência do que a agilidade: Milla aproveitou um desplante (nada invulgar, diga-se) do guarda-redes sul-americano, René Higuita. Quando tinha todo o tempo do mundo para despachar a bola, Higuita resolveu fintar Milla a meio do seu meio campo e foi desarmado. O camaronês fez um dos golos mais fáceis da sua carreira (e foram no total 438) e voltou a correr para a bandeirola de canto para a sua celebração ritual, uma pequena dança que ajudou a torná-lo um herói de África.

A cinco minutos do fim do prolongamento, Redin ainda reduziu para os colombianos, mas a proeza estava alcançada: a selecção dos Camarões tornava-se a primeira equipa de África a chegar aos últimos oito de um mundial de futebol. Essa aventura de Milla, Omam-Biyik, Tataw e outros camaroneses acabaria frente à Inglaterra, no dia 1 de Julho, outra vez no San Paolo de Nápoles. Foi outra partida épica que acabou 2-2 e apenas foi resolvida no prolongamento com um golo de penalty.

Este foi um campeonato de muitas proezas para os Camarões, mas talvez a maior de todas tenha acontecido a 8 de Junho, no jogo de abertura do Grupo B: os africanos venceram por 1-0 a Argentina campeã do mundo, de Maradona, naquilo que ainda hoje é considerado um dos resultados mais surpreendentes de todos os torneios. O encontro passou à história pelo resultado, pela agressividade quase violência da equipa africana, que chegou ao fim com nove (Maradona raramente conseguiu dar mais de três passos com a bola sem ser derrubado), mas também pela criatividade e mobilidade dos camaroneses. Mesmo em inferioridade, pareceram muitas vezes ser mais do que os sul-americanos.