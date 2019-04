Emiliano Sala morreu a 21 de janeiro, quando ia apresentar-se no Cardiff, o seu novo clube. O jogador argentino do Nantes viajava a bordo de um pequeno avião, que caiu quando sobrevoava o canal da Mancha.



O corpo foi recuperado 16 dias depois. Foi levado para Dorset para ser autopsiado e a polícia acredita que alguém entrou na morgue e fez as fotos. Uma delas foi partilhada no Twitter, mas acabou por ser logo retirada.

A polícia inglesa está a investigar a divulgação de fotografias do corpo do futebolista Emiliano Sala , tiradas na morgue de Dorset, onde foi realizada a autópsia. As fotos foram partilhadas esta semana, apenas dois dias depois do pai do malogrado jogador, Horácio Sala, ter falecido , vítima de um enfarte."Estamos enojados com tudo isto. Trata-se de um período muito difícil para a família, que não devia ser agora confrontada com isto", contou um detetive ao 'Mirror', o jornal que revelou a história.