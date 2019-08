Duas pessoas confessam ter tirado fotografias ao corpo de Sala

Dois funcionários de uma empresa de videovigilância britânica deram-se como culpados de ter acedido e fotografado imagens do corpo de Emiliano Sala , captadas na agência funerária onde se encontrava. As imagens foram postas a circular nas redes sociais pela diretora de uma empresa de videovigilância.Emiliano Sala, futebolista argentino, morreu em janeiro depois de ter sofrido um acidente de avião. Tinha 28 anos e fazia a viagem de Nantes para o País de Gales (Reino Unido), onde jogaria pelo Cardiff City. Os destroços do avião foram localizados depois de buscas financiadas por privados e o seu corpo foi recuperado três dias depois.Em fevereiro, a polícia começou a investigar a partilha nas redes sociais de uma imagem de conteúdo sensível que mostrava o corpo de Sala.Os agentes da polícia analisaram a empresa que detinha o contrato da videovigilância da agência e descobriram que a sua diretora, Sherry Bray, e o funcionário Christopher Ashford tinham acedido às imagens ilegalmente.Bray tirou as fotografias ao filme com o seu telemóvel e enviou-as a outra pessoa através do Messenger do Facebook. As provas revelaram que Bray tinha tirado fotografias a outro corpo na funerária."Pensámos nas duas famílias enquanto investigávamos; elas sofreram mais durante um momento que já era difícil e traumático para elas", afirmou a detetive Gemma Vinton. "As ações de Bray e Ashford causaram stress e dor adicionais."Bray, de 48 anos, declarou-se culpada no Tribunal de Swindon quanto a três acusações de uso indevido e de perturbar o curso da justiça e Ashford, de 62 anos, também se deu como culpado de uso indevido de computador. Serão sentenciados a 20 de setembro.