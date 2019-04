FC Barcelona conquista liga espanhola pela 26.ª vez

Um golo do argentino Lionel Messi, aos 62 minutos, deu o triunfo ao FC Barcelona, que teve o português Nelson Semedo no 'onze' inicial.

O FC Barcelona conquistou hoje pela 26.ª vez o campeonato espanhol de futebol, ao vencer em casa o Levante, por 1-0, em jogo da 35.ª jornada.



Um golo do argentino Lionel Messi, aos 62 minutos, deu o triunfo ao FC Barcelona, que teve o português Nelson Semedo no 'onze' inicial.



Com três jornadas por disputar, os 'blaugrana' passaram a somar 83 pontos, mais nove do que o Atlético de Madrid, sobre o qual têm vantagem no confronto direto.



Este é o segundo título consecutivo do FC Barcelona, que passa a ter 26 cetros, menos sete do que o Real Madrid, recordista de troféus.