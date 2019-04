O pai do jogador morreu de um ataque cardíaco aos 58 anos durante a madrugada, em casa.

Morreu o pai do jogador Emiliano Sala, na madrugada desta sexta-feira, em sua casa na cidade de Progreso, na Argentina. O homem morreu vítima de um ataque cardíaco, quatro meses depois de perder o filho na sequência de um acidente de avião.



"Este ano de 2019 não deixa de nos surpreender com estas notícias. Às 5 da manhã ligou-me a mulher de Horacio, que estava em dificuldades e a ser assistido pela equipa médica. Quando lá cheguei, já tinha falecido", contou Julio Muller, presidente de Progreso, na Argentina. Horácio Sala tinha 58 anos.



Emiliano Sala morreu em janeiro após o avião onde seguia se despistar no canal da Mancha. Após vários dias de buscas, o corpo foi encontrado junto aos destroços da aeronave, a 67 metros de profundidade.



O jovem jogador tinha sido a maior contratação da história do clube galês Cardiff. Depois de assinar contrato o jogador viajou de França para o País de Gales onde acabou por ter o acidente.