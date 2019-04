O Sporting conquistou este domingo o título europeu de futsal ao bater o Kairat Almaty por 2-1 e alcança o primeiro lugar pela primeira vez na sua história na Liga dos Campeões, depois de três finais perdidas anteriormente.Os leões venceram o anfitrião no Cazaquistão. Cavinato fez o primeiro golo no início do segundo tempo. Merlim aumentou a vantagem, mas pouco depois Douglas reduziu o marcador para os cazaques a dois minutos e vinte segundos do apito final.