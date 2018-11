A Superliga Europeia pode ser realidade em 2012, tendo Real Madrid e Barcelona como accionistas maioritários e deixando os clubes portugueses de fora. A ideia da prova, que parecia ter sido abandonada depois da UEFA ter reforçado os prémios monetários da Liga dos Campeões, está a ser tratada por 11 clubes europeus, como prova um email recebido, a 22 de Outubro de 2018, pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e que foi enviado pela empresa de consultadoria Key Capital Partners.



O documento, obtido pela revista alemã Der Spiegel através do Football Leaks e partilhado pelo Expresso, era um acordo de princípio de 13 páginas para ser assinado pelos clubes fundadores - Real Madrid, o Barcelona, o Manchester United, o Manchester City, o Chelsea, o Arsenal, o Liverpool, o PSG, a Juventus, o AC Milan e ainda o Bayern de Munique-, indicando que a prova deve começar em 2021 e regulando a criação de uma multinacional para gerir a nova liga. A estes acrescem cinco convidados, o Atlético de Madrid, o Olympique de Marselha, o Inter de Milão, o Roma e o Dortmund. Estes dados revelam que só estariam presentes clubes das ligas da Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália e França.



O regulamento da Superliga, que pode vir a ser anunciada já durante o mês de Novembro, não faz qualquer referência à UEFA, que veria "morrer" a sua prova mais importante. Os clubes fundadores ficam com a garantia que permanecem na competição durante 20 anos, sem poderem ser despromovidos em função de resultados desportivos. A Superliga será construída através de uma empresa criada em Espanha, que terá Real Madrid (18,77%) e Barcelona (17,61%) como principais accionistas.



Em Março do ano passado, marcando presença em Portugal, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, rejeitou a ideia da criação de uma Superliga europeia, indicando que "isso significaria uma guerra" com esta instituição. Também nesse mês, a Associação Europeia de Clubes anunciou, em Atenas, ter chegado a acordo com a UEFA para a reforma das competições europeias de clubes, colocando termo ao projecto de criação de uma Superliga.