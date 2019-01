O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, não sabe ainda se vai recandidatar-se à liderança dos dragões em 2020.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, não sabe ainda se vai recandidatar-se à liderança dos dragões em 2020. Contudo, tem a certeza que quer continuar a ter "uma vida normal" - o que implica continuar a ser atacado pelos seus "inimigos".



"Quero ter uma vida normal e que os meus inimigos me continuem a atacar e a difamar. É sinal de que tenho saúde. Normalmente, quando as pessoas estão doentes, às vezes até sem saberem, começa a dizer-se: "Afinal, ele é bom tipo". Espero que demore muitos anos até aqueles que me atacam venham dizer que eu afinal sou boa pessoa. É sinal de que tenho saúde e que vou poder continuar a cumprir a minha obrigação", atirou, em entrevista ao Jornal de Notícias.



Além disso, Pinto da Costa desvalorizou o recorde de 16 vitórias consecutivas alcançado pelo FC Porto. Para si, o que está na mira é a conquista do bicampeonato. "Não ligo nada a isso e estou totalmente de acordo com o Sérgio Conceição, quando ele diz que ninguém vai para os Aliados por causa de recordes. Os recordes dão para encher jornais. Agora, há uma coisa importante: vencer esses jogos, batendo os recordes, facilita e ajuda a que consigamos ficar mais perto do nosso grande objetivo, que é ganhar o campeonato. Isso é óbvio. Se batermos os recordes e em vez de 16 ganharmos 40 jogos seguidos, de certeza que festejaremos não o facto de os ganharmos, mas o facto de conquistarmos o bicampeonato", afirmou, em entrevista ao Jornal de Notícias.



Por fim, Pinto da Costa recusou ainda comentar a decisão da juíza Ana Peres de não levar a SAD do Benfica a tribunal no processo e-Toupeira. "O que espero é que o Benfica não nos acuse de estarmos por trás da morte daquele adepto italiano às portas do Estádio da Luz e daquele no Jamor com um very-light. Se dissessem que nós estamos por trás disso é que eu ficaria preocupado. Já sabemos que isto são manobras de diversão, para desviar as atenções de outros assuntos. Para mim, são "fait-divers" que nem vale a pena comentar", salientou.