Salvio renova com o Benfica até 2022

Clube da luz anunciou o prolongamento do contrato do extremo argentino de 28 anos, que vestiu pela primeira vez a camisola encarnada em 2010.

O Benfica anunciou esta terça-feira a renovação do contrato de Eduardo Salvio, até 2022.



O extremo argentino, de 28 anos, vestiu pela primeira vez a camisola encarnada em 2010 e terminava o vinculo contratual com as aguias no final da presente temporada. Desde 2010, fez 290 jogos pelo clube da Luz, tendo marcado 54 golos.



"É uma notícia muito bonita para mim, para a minha família. O que queria era continuar em casa e estou muito feliz. (...). Todos sabiam que o meu desejo sempre foi renovar. Assim foi desde o primeiro momento. Está tudo assinado, estou feliz por continuar", disse Salvio à BTV.



No arranque do ano, o jogador manifestou o desejo de conquistar novos títulos com o Benfica, com o qual ganhou por quatro vezes a I Liga. "Espero a reconquista, como esperamos todos", afirmou.



O sul-americano, de 28 anos, chegou ao clube 'encarnado' em 2010/11, por empréstimo do Atlético de Madrid, mas voltou a Espanha na época seguinte, antes de assinar em definitivo pelo Benfica em 2012/13.



Esta época, o argentino alinhou em 16 jogos pelo Benfica nas diversas competições e marcou quatro golos.



Com Lusa