O novo livro de Bruno de Carvalho será editado pela Contraponto. A obra, que está focada em cinco anos e meio de bastidores como presidente do Sporting, terá assim a mesma mão do recente livro "Até ao Mar Azul", de Jorge Nuno Pinto da Costa – presidente do rival Futebol Clube do Porto.

O lançamento está previsto para o primeiro trimestre de 2019 e, nas próximas semanas, a Contraponto irá divulgar mais informações acerca deste novo projeto do ex-presidente leonino.

O mesmo havia anunciado o livro nas redes sociais, no passado mês de dezembro. "O novo projeto é um livro sobre os bastidores da minha Presidência", revelou na altura.