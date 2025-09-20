Sábado – Pense por si

José Mourinho custa €34 milhões ao Benfica

Treinador português vai receber 16 milhões de euros brutos nesta primeira temporada e 18 na segunda. O valor líquido será de 17 milhões de euros até 2027.

A contratação de José Mourinho vai custar 34 milhões de euros aos cofres do Benfica. O treinador português, que tem contrato até 2027, vai auferir de 16 milhões de euros brutos (oito milhões de euros líquidos) até ao final desta temporada e na próxima receberá 18 milhões de euros brutos (nove milhões líquidos). 

José Mourinho surge num evento com o SL Benfica
José Mourinho surge num evento com o SL Benfica JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

