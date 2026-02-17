Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

Cláudio Braga escapou a ser trolha e é ídolo na Escócia

Pedro Ponte 17 de fevereiro de 2026 às 23:00

Dizia que se não fosse futebolista ia acabar a trabalhar nas obras. Começou a jogar nas ruas de Mafamude (Gaia) com o pai e o irmão e após vários anos nas divisões inferiores destacou-se na Noruega. Agora, Cláudio Braga tem um estádio inteiro a cantar o seu nome em Edimburgo.

Tem Braga no nome, mas foi o Porto que o viu nascer e é, por estes dias, o Cláudio mais famoso de toda a Escócia. O avançado do Hearts, de 26 anos, está a viver um autêntico conto de fadas no clube de Edimburgo, que lidera o campeonato escocês e tenta ser o primeiro campeão em 40 anos que não um dos gigantes de Glasgow. O título foge ao clube da capital desde a época 1959/60 mas Cláudio Braga e companhia têm mostrado que é possível acabar com a 'velha firma' imposta por Celtic e Rangers no país do whiskey e dos kilts.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Video jogos Jogo Jogadores Futebol Cláudio Braga Escócia Noruega Portugal Valadares Futebol Clube Paços de Ferreira Sporting Clube de Portugal Boavista Futebol Clube Heart of Midlothian Football Club
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Cláudio Braga escapou a ser trolha e é ídolo na Escócia