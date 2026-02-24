Sábado – Pense por si

Anne dos Santos: "Andar dentro da onda é mágico"

Carlos Torres
A surfista brasileira é a única mulher no Capítulo Perfeito, em Carcavelos. Em 2026, não vai entrar no circuito de qualificação para o Mundial: prefere viajar e dedicar-se à música e aos filmes de surf.

Depois da portuguesa Francisca Veselko, em 2024, este ano a brasileira Anne dos Santos vai ser a primeira surfista estrangeira a entrar na prova principal do Capítulo Perfeito. A 12ª edição da prova de ondas tubulares, que conta com 16 dos melhores especialistas mundiais neste tipo de ondas, vai realizar-se na praia de Carcavelos até 12 de março (falta definir a data certa, dependendo das condições atmosféricas), e Anne diz que espera que em breve “haja muito mais mulheres” a participar num campeonato tão técnico.

