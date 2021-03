Pau Gasol: o regresso a Barcelona com vista para Tóquio

Garantido o OK nos exames médicos, a expectativa é quando se estreará Pau Gasol no Barcelona, onde regressou na última semana, 20 anos depois de ter saído para a NBA. Sem competir há dois anos, devido a lesões, o grande objetivo da estrela do basket é conseguir estar nos Jogos Olímpicos