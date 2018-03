Rumores apontam para a saída do futebolista, a recuperar no Brasil de uma cirurgia ao pé direito.

O pai do internacional brasileiro Neymar assegurou esta terça-feira que o futuro do filho passa pelo Paris Saint-Germain (PSG), apesar dos rumores que apontam para a saída do futebolista, a recuperar no Brasil de uma cirurgia ao pé direito.



"O futuro de Neymar está no PSG e o presente também", disse o pai de Neymar durante uma conferência de imprensa realizada no decorrer de uma visita à Fundação criada pela sua família em Praia Grande, perto de São Paulo, na companhia do presidente do clube parisiense, Nasser Al-Khelaifi.



O dono do PSG afirmou que Neymar está "feliz, motivado e entusiasmado" para regressar o mais rápido possível à competição após uma visita que fez à moradia luxuosa do jogador em Mangaratiba, uma estação balnear a cem quilómetros do Rio de Janeiro.



"Ele está a fazer todos os possíveis para regressar mais cedo do que o previsto e esperamos que possa ainda jogar pelo PSG em jogos do campeonato e da Taça desta época", afirmou Al-Khelaifi uma altura em que têm aumentado os rumores que dão a saída de Neymar como um dado adquirido após a eliminação frente ao Real Madrid, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.



O jogador mais caro da história do futebol, cujo passe custou 222 milhões de euros ao PSG, lesionou-se em 25 de Fevereiro no jogo frente ao Marselha, da Liga francesa, não tendo podido participar na partida da segunda mão, disputada em 06 de Março, dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid (derrota por 2-1), no Parque dos Príncipes.



No início de Março foi operado ao quinto metatarso do pé direito, no Brasil, e o médico da selecção brasileira, Rodrigo Lasmar, estimou uma paragem competitiva entre dois meses e meio e três meses.