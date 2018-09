Paços de Ferreira-Aves será realizado à porta fechada

Os clubes já foram notificados pela Liga. Encontro está agendado para sábado, dia 15 de Setembro.

O P. Ferreira-Aves, jogo referente à 1ª jornada da Allianz Cup, agendado para sábado, será disputado à porta fechada.



Segundo apurou Record, os clubes já foram notificados pela Liga e a oficialização por parte do órgão, que será feita através de comunicado, estará para breve.



A decisão surge na sequência do castigo aplicado pelo CD da Federação Portuguesa de Futebol ao P. Ferreira, que, recorde-se, sancionou o emblema pacense com a realização de um jogo à porta fechada devido ao mau comportamento dos seus adeptos no encontro com o Belenenses, da 31ª jornada da 1ª Liga 2017/18.



Face ao castigo, a direcção dos castores optou por não recorrer e solicitou que a pena fosse cumprida já este sábado, com o Aves.