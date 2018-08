O IPDJ considerou ilegais as claques de apoio do clube e castigou o Benfica a um jogo à porta fechada e ao pagamento de uma multa.

O Benfica anunciou esta sexta-feira que irá recorrer e impugnar a decisão do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) de decretar um jogo à porta fechada. "Tendo tomado conhecimento de uma decisão proferida pelo IPDJ, pela qual lhe é aplicada uma coima de 56.250.00€ e uma sanção acessória de um jogo à porta fechada, a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que irá impugnar e recorrer da referida decisão, dentro do prazo legal previsto de 20 dias úteis", disse o clube em comunicado.



Segundo avançou esta tarde a SIC Notícias, o Benfica foi punido com um jogo à porta fechada pelo IPDJ, decisão relacionada com o apoio dado pelo clube da Luz às claques "encarnadas", que não estão legalizadas.