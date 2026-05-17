Oficial: Otamendi deixa o Benfica

Anúncio foi feito este domingo pelas águias, através de um comunicado oficial

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O Benfica oficializou, este domingo, a saída de Otamendi. O central argentino de 38 anos, que estava em final de contrato, coloca assim um ponto final na sua passagem pelas águias, que começou em 2020, ano em que chegou do Manchester City.



Otamendi Paulo Calado

No comunicado publicado no site oficial, o Benfica agradece a "paixão, dedicação, competência, liderança e profissionalismo" mostrados por Otamendi ao longo das últimas seis temporadas, e explica que o capitão "entendeu ter chegado ao fim o seu ciclo no clube".

Nicolás Otamendi disputou um total de 281 jogos com a camisola do Benfica, nos quais contribuiu com 18 golos e 14 assistências.

Leia o comunicado do Benfica na íntegra:

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o Capitão Nicolás Otamendi entende ter chegado ao fim o seu ciclo no Clube, depois de seis épocas em que honrou a nossa camisola e a nossa braçadeira até à última gota de suor.

Nicolás Otamendi foi sempre exemplo de paixão, dedicação, competência, liderança e profissionalismo, contribuindo de forma decisiva para a conquista de um Campeonato, uma Taça da Liga e duas Supertaças.

Para lá dos troféus, tocou e encheu de orgulho e gratidão o coração dos Benfiquistas, pelo que fará para sempre parte da nossa família e esta será sempre a sua casa. O Sport Lisboa e Benfica deseja-lhe todas as felicidades para o futuro.

Obrigado, Capitão!".