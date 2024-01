Open da Austrália: Novak Djokovic eliminado por Jannik Sinner nas meias-finais

O sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, falhou a defesa do título do Open da Austrália em ténis, ao perder esta sexta-feira nas meias-finais com o italiano Jannik Sinner em quatro sets.







No sétimo encontro entre os dois tenistas, Sinner, quarto do ranking ATP, venceu os dois primeiros parciais por 1-6, 2-6, no principal estádio do torneio, Rod Laver Arena.O sérvio de 36 anos, que vinha de uma série de 33 vitórias consecutivas em Melbourne Park, respondeu ao conquistar o terceiro set por 7-6 (8-6).Mas o italiano de 22 anos, que já tinha derrotado Djokovic em duas ocasiões na reta final da última temporada, na fase de grupos das ATP Finals e na Taça Davis, fechou o encontro em três horas e 22 minutos ao vencer o quarto parcial por 3-6.O sérvio falhou assim a 11.ª vitória no primeiro 'major' da temporada, algo que lhe teria permitido igualar o recorde de Margaret Court.Sinner, que ainda procura a primeira vitória num torneio do Grand Slam, vai defrontar na final, no domingo, o vencedor do encontro entre o russo Daniil Medvedev, terceiro do mundo, e o alemão Alexander Zverev, sexto do ranking ATP.