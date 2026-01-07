Observatório do Futebol: João Neves é o jogador português mais valioso no mercado

Sábado – Pense por si

Estudo conclui ainda que Samu é o mais valioso da Liga Betclic.

O Observatório do Futebol (CIES) realizou um estudo sobre o mercado de transferências, onde concluiu que João Neves é o jogador português mais valioso da atualidade (130 milhões de euros).

João Neves festeja com a camisola da Seleção Nacional
O médio do PSG ocupa o 8.º lugar do ranking mundial, cujo top-3 é dominado por Lamine Yamal (1.º, 343,1 M€), Erling Haaland (2.º, 255,1 M€) e Kylian Mbappé (3.º, 201,3 M€).

Pelo meio, aparecem ainda Jude Bellingham (4.º, 153,1 M€), Michael Olise (5.º, 136.9 M€), Florian Wirtz (6.º, 135,8 M€) e Désiré Doué (7.º, 134,6 M€).

Arda Güler (9.º, 130,3 M€) e Pedri (10.º, 130 M€) fecham o top-10.

No que à Liga Betclic diz respeito, o CIES coloca Samu, avançado do FC Porto, como o jogador mais valioso, com um valor de 75,7 milhões de euros. Geovany Quenda (70,1 M€), do Sporting - e já contratado pelo Chelsea -, e Rodrigo Mora (64,1 M€), também dos dragões, fecham o top'3.

