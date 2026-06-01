Médio italiano foi anunciado na tarde desta segunda-feira pelo clube de Alvalade.

Um dos aguardados reforços para o meio-campo do Sporting em 2026/27 acaba de ser oficializado. Issa Doumbia foi anunciado esta segunda-feira como cara nova do emblema de Alvalade, sendo que o médio de 22 anos fica blindado por uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros.

A carregar o vídeo ... Oficial: Issa Doumbia assina pelo Sporting até 2031 e fica blindado por 80 milhões de euros

Proveniente do Veneza, o internacional sub-21 italiano assinou um contrato válido até junho de 2031 com o Sporting, depois de ter feito toda a sua carreira até agora em solo transalpino.

Numa corrida pelo jogador que contou igualmente com o Benfica na equação - as águias chegaram a demonstrar interesse no atleta -, Issa Doumbia foi contratado pelo Sporting ao Veneza a troco de 20 milhões de euros fixos (mais 6 milhões em objetivos, os quais divididos numa parcela de 3 M€ mediante metas de fácil concretização e outros 3 M€ por metas mais complicadas).

Natural de Treviglio, na zona da Lombardia, o médio italo-costa-marfinense foi uma das figuras do Veneza na campanha que culminou na subida à Serie A (1ª divisão transalpina) em 2025/26, somando um total de 10 golos e cinco assistências em 38 encontros.

???????????????? ???? De Veneza a Lisboa ??



Issa Doumbia é Leão! ?? pic.twitter.com/nfjSFmLILZ — Sporting CP (@SportingCP) June 1, 2026