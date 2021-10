'Não consigo viver da ginástica. Mal consigo pagar o carro'

Com 25 anos, Filipa Martins conseguiu o melhor resultado de sempre da ginástica artística portuguesa nos Mundiais, no Japão. Até existe um movimento com o seu nome, mas queixa-se da falta de apoios.

Os tempos livres são poucos porque a dedicação de Filipa Martins ao desporto é total. Treina de segunda a sábado e ainda está a licenciar-se no curso de Desporto na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. A atleta do Acro Clube da Maia acaba de entrar na história do desporto nacional ao obter o melhor resultado de sempre de ginástica artística no Campeonato do Mundo, em Kitakyushu, no Japão.



O sétimo lugar lugar no concurso completo e o oitavo nas paralelas assimétricas juntam-se a outros feitos que coleciona na sua carreira. Sabe que ajudou a colocar a ginástica no mapa, mas ainda diz que em Portugal não existem os apoios suficientes. Apesar disso não desiste dos seus objetivos e já está de olho nos Jogos Olímpicos de 2024.





Como é ser a primeira portuguesa a participar numa final por aparelhos em mundiais de ginástica artística?

Claro que é um feito histórico, foi mesmo muito importante para mim. Felizmente já conquistei muitas primeiras vezes para Portugal. Por exemplo: a primeira final no europeu, a primeira final no all around europeu, primeira final all around no campeonato do mundo. Também consegui a final de aparelhos no campeonato da Europa e campeonato do mundo. Tenho conseguido muitos bons resultados e muitas alegrias para Portugal.