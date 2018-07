O antigo jornalista Nuno Saraiva mantém-se como director de comunicação do Sporting, apesar da saída de Bruno de Carvalho da presidência do Sporting - e o dirigente que o contratou para as funções que exerce.





Segundo o Record, Nuno Saraiva manteve uma reunião com a nova administração da SAD, presidida por Sousa Cintra, sobre a sua situação no clube e voltou a surgir em público durante as apresentações de Bruno Fernandes e Bas Dost.

