O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho não tem dúvidas que o presidente da mesa da assembleia-geral dos "leões", Jaime Marta Soares, vai ser obrigado a aceitar a marcação de uma reunião magna de sócios solicitada por BdC, que recolheu assinaturas nos últimos dias.

Numa publicação no Facebook, o ex-dirigente reagiu às declarações de Marta Soares, em entrevista à Sport TV+, em que o presidente da MAG disse que a solicitação de BdC, que entrega as assinaturas esta quarta-feira, não será atendida. "Não vamos brincar às Assembleias Gerais. Estar a falar de Bruno de Carvalho era estar a credibilizá-lo", afirmou Marta Soares.







Uma situação que, para BdC, "já ultrapassa os limites de tudo". "Jaime Marta Soares fez uma AG ilegal dia 23 de Junho: não publicou a mesma no Jornal do Sporting como mandam os estatutos - só isto fere a AG de legalidade; Não tinha legitimidade para a marcar; Não mostrou as assinaturas. Não cumpriu a regra estatutária da presença de 750 votos dos mil recolhidos; Não deixou as pessoas visadas defenderem-se... Agora vem falar de 30 dias e de depósitos de dinheiro e de locais que podem não estar disponíveis. Jaime Marta Soares vai ter de marcar esta AG se essa for a vontade dos associados, em tempo útil, pagando a mesma e assegurando os serviços, como na AG de dia 23", escreveu.