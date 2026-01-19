Nuno Borges segue para segunda ronda do Open da Austrália após retirada de Auger-Aliassime

Quem é Inês Bichão, a mulher que acusa Cotrim de Figueiredo de assédio
Alexandre R. Malhado
Canadiano abandonou o encontro devido a uma lesão.
O tenista português Nuno Borges qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do Open da Austrália depois de o canadiano Félix Auger-Aliassime ser forçado a abandonar a partida no quarto 'set' devido a lesão.
O português, 46.º do mundo, estava a vencer 3-6, 6-4 e 6-4 quando o número 8 mundial desistiu com dores da perna esquerda.
Borges vai enfrentar o vencedor da partida entre o argentino Juan Manuel Cerundolo (87.º) e o australiano Jordan Thompson (111.º), para tentar chegar à terceira ronda em Melbourne, feito que alcançou no ano passado.