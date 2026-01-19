Sábado – Pense por si

Desporto

Nuno Borges segue para segunda ronda do Open da Austrália após retirada de Auger-Aliassime

Lusa 08:46
As mais lidas

Canadiano abandonou o encontro devido a uma lesão.

O tenista português Nuno Borges qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do Open da Austrália depois de o canadiano Félix Auger-Aliassime ser forçado a abandonar a partida no quarto 'set' devido a lesão.

Nuno Borges avança para a segunda ronda na Austrália
Nuno Borges avança para a segunda ronda na Austrália AP

O português, 46.º do mundo, estava a vencer 3-6, 6-4 e 6-4 quando o número 8 mundial desistiu com dores da perna esquerda.

Borges vai enfrentar o vencedor da partida entre o argentino Juan Manuel Cerundolo (87.º) e o australiano Jordan Thompson (111.º), para tentar chegar à terceira ronda em Melbourne, feito que alcançou no ano passado.

Nuno Borges defronta número 7 do mundo na primeira ronda do Open da Austrália
Leia Também

Nuno Borges defronta número 7 do mundo na primeira ronda do Open da Austrália

Tópicos Ténis Nuno Borges Félix Auger-Aliassime Austrália
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Nuno Borges segue para segunda ronda do Open da Austrália após retirada de Auger-Aliassime