Jogos de Paris 2024 já têm companhia aérea

Os Jogos Olímpicos de Paris começam no fim de julho do próximo ano. Pouco mais de um mês depois, será a vez de os Jogos Paraolímpicos terem a sua cerimónia de abertura. Serão mais de 15 mil atletas a participar em ambos os eventos, além de treinadores, árbitros, fisioterapeutas, voluntários, comunicação social e público em geral, o que implica uma impressionante logística no que respeita ao transporte de pessoas e materiais em direção ao país organizador.





A pensar nisso (e no mediatismo/retorno comercial da mais importante competição desportiva do planeta), a companhia aérea Air France anunciou a assinatura de um acordo de parceria com o Comité Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024. A ligação da companhia está solidificada desde 2016 (ano em que foi apresentada a candidatura) e tem antecedentes, por exemplo, em 1992, quando foi responsável pelo transporte aéreo da chama olímpica (dos Jogos de Inverno em Albertville) a bordo do mítico avião comercial supersónico Concorde.Agora, e como refere Benjamin Smith, CEO do Grupo Air France-KLM, a ideia é "ajudar a mostrar o melhor de França ao mundo no verão de 2024, promovendo a excelência, o respeito e a inclusão". Os preparativos estão em marcha e já há novidades a partilhar. Uma delas prende-se com a possibilidade de realização do check in das bagagens dos atletas e respectivo equipamento desportivo na Aldeias Olímpica e Paraolímpica.Viajantes com mobilidade reduzida ou deficiência vão poder recorrer ao serviço Saphir 1 para conseguirem a assistência necessária e todo o material técnico de cada atleta (das varas de salto à bicicletas, caiaques ou cadeiras de rodas) vai poder ser transportado de forma mais rápida e eficaz. De recordar que a companhia aérea já tem em circulação 10 aviões decorados com o logotipo da Torre Eiffel estilizada, acompanhada pelo número 24.